عمان 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسبحث وزير النقل اليمني صالح الجبواني اليوم مع نظيره الأردني أنمار الخصاونة، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل.ورحب الوزير اليمني، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالشركات الأردنية العاملة في مجالات النقل للعمل والاستثمار في بلاده.من جانبه، رحب الوزير الأردني بالتنسيق مع الجانب اليمني في مجالات النقل ودراسة السبل والإمكانيات التي يستطيع فيها الأردن العمل والاستثمار في اليمن.وجرى الاتفاق على عقد اجتماع خلال الفترة القادمة يضم قيادتي الوزارتين ومسؤولي قطاعات النقل المختلفة.// انتهى //22:44ت م0305