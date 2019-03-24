الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسقدمت اللجنة المنظمة لموسم الشرقية أكثر من 100 فعالية متنوعة ومتميّزة، تم اختيارها بدقة لتناسب شرائح المجتمع كافة، وأكثر ما يميّز هذه الفعاليات هي المشاركات العالمية البارزة والتي تقام بعضها لأول مرة في المملكة، مما يجعلها محط أنظار ومتابعة من الجميع.ومن أبرز هذه الفعاليات معرض الفنان العالمي الإيطالي الشهير "ليوناردو دافينشي"، الذي يقام في القاعة الكبرى لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، لأول مرة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، ويستمر حتى 30 مارس الجاري، لاستعراض أعمال الفنان والعالم الرسام والمفكر الشهير صاحب لوحة "موناليزا"، وكذلك المعرض التفاعلي "فان غوخ" بمركز (إثراء)، و"سباق الفورميلا 1 للزوارق" الذي سيقام في 28 حتى 30 مارس الجاري في الدمام، وكذلك "الأوبرا المصرية" يومي 22 و 23 مارس الجاري في معرض الظهران الدولي، لتقديم عروض الموسيقى الأصيلة للأوبرا المصرية العريقة، وفعالية فرقة "التخت الشرقي" الموسيقية التابعة للأوبرا المصرية.وتتضمن الفعاليات العالمية "مهرجان بوليوود" الذي يفتح نافذة على الثقافة الهندية في مدينة الخبر من 28 إلى 30 مارس، وفرقـة "ستيلتووكر" التي تقدم أشكالًا من العروض الفنيـة الرائعة للجماهير، ويتمّيز أفراد الفرقة بطول قامتهم لاستخدام الأعمدة والركائز في عروضهم، وسباق "سيرك الوز" الذي يعد أهم وأعرق عروض السيرك العالمية في منتزه لايف بارك بالدمام حتى 30 مارس الجاري، و "مهرجان الألوان العالمي" الذي يقام لأول مرة في المملكة بمدينة الخبر يوم 23 مارس، والحفلات الغنائية العالمية وغيرها.ويمثل "موسم الشرقية" بهذا التمازج العالمي الرائع ملتقى هامًا للعلم والعلماء، حيث استقطب منتدى الأحساء للاستثمار في دورته الخامسة يومي 20 و 21 مارس، إلى جانب الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص نخبة من الخبراء العالميين،ويشارك في المؤتمر العالمي الخامس لعلوم طب القلب بالأحساء اليوم، العديد مـن أطباء القلب والعلماء مـن حول العالم، لاسـتعراض آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال طب القلب وعلاجه.// انتهى //22:46ت م0306