عدن 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن قرار "عاصفة الحزم" كان قرارًا تاريخيًا أصيلًا وحقق انتصارًا كبيرًا على المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن والمنطقة.وقال نائب الرئيس في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية تاج على رأس التاريخ الحديث في الجزيرة العربية والإقليم، وشامة في جبين الدهر بالانتصار الذي حققته على المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في المنطقة".وأضاف " إن القرار التاريخي للتحالف واستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لنداء الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرار أصيل واستجابة أخوية صادقة، وحّدت قضايانا ومصيرنا ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي".وجدد نائب الرئيس اليمني، وبالتزامن مع مرور ذكرى انطلاق عمليتي "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل"، الدعوة لكل اليمنيين بمختلف أطيافهم بالاصطفاف إلى جانب الشرعية لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن، مؤكدًا على المضي في تحقيق السلام، وقال " إن خيار السلام مبدأ ثابت تنتهجه الشرعية، وقدمت لأجله الكثير من التنازلات في جولات المشاورات المختلفة، في وقتٍ ينتهج الحوثي سياسة الحرب وإراقة الدماء ومضاعفة المعاناة".ولفت نائب الرئيس اليمني، الانتباه إلى أن إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على الحرب يكشف لليمنيين من يقف إلى صفه وإلى جانب مصالح البلاد ومن يسعى لتحقيق ادعاءات وأوهام خرافية ولو على حساب دماء أبناء الشعب.// انتهى //22:49ت م0307