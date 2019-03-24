جيزان 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب جابر بن علي جابر محزري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة جازان .وعبّر سمو نائب أمير منطقة جازان عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد المحزري في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.//انتهى//22:56ت م0308