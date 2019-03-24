عمّان 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الرابع والثلاثين، وبمشاركة 18 دولة عربية.وقال رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العميد هادي بن بكر القحطاني " إننا نسعى جاهدين إلى تكثيف التنسيق والتعاون في مجال الرياضة العربية العسكرية، تحت شعار " الإخوة عبر الرياضة"، لما لها من أهمية في التكوين البدني والرياضي والتحضير القتالي للجيوش العربية، ونسج علاقات الصداقة والإخاء بين أبناء القوات المسلحة العربية".من جهته، قال مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن مصلح المعايطه " إننا ندرك تمامًا عظم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم في مجال الرياضة العسكرية التي تساهم في بناء قدرات الجيوش، وتعزز سلوكياتهم وترتقي بأدائها إلى أفضل المستويات، باعتبار أن الرياضة العسكرية في مختلف أنواعها تشكل قاعدة أساسية في إعداد وتدريب وتأهيل وتهذيب النفوس".وتلا حفل انطلاق المؤتمر، عقد اجتماع للجنة الفنية الرئيسة للاتحاد، واجتماع آخر للجنة الإعلامية للاتحاد.// انتهى //22:57ت م0309