القاهرة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسانتخبت اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحةً العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليمن نائبًا لرئيس اللجنة.جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة اليمني الدكتور محمد قباطي في اجتماعات الدورة الـ ٤٥ للجنة التي تنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر لمدة يومين.ويشارك في الاجتماعات، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووزراء السياحة العرب وممثلين عن الجامعة العربية والمنظمة العربية للسياحة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين عن رجال الأعمال والشركات الخاصة العاملة في قطاع السياحة في البلدان العربية.// انتهى //23:03ت م0310