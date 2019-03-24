أبوظبي 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونغو تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وتسلّم الرسالة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله اليوم في أبوظبي وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الإمارات وزامبيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.كما جرى التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين وإنشاء لجنة مشتركة.// انتهى //23:05ت م0311