الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنظم نادي الأحياء الدقيقة والنباتات بجامعة الملك سعود أمس فعالية تعريفية بعلم الأحياء الطبية والفيروسات ، وذلك في منتزة البجيري بالدرعية.وأوضحت رئيسة نادي الأحياء الدقيقة والنبات إقبال الدوسري، أن الفعالية تهدف إلى تعريف زوار المنتزه بعلم الأحياء الطبية الدقيقة، مشيرة إلى أن الفعالية تشتمل على عدة أركان للتعريف بالأحياء الدقيقة، ومنها الفيروسات التي تنقسم إلى نوعين، وهي الفيروسات الممرضة وفيروسات البروتين ومسبباتها، بالإضافة إلى ركن المكروبات، وركن البكتيريا، وركن الفطريات، وركن المجاهر التي توضح حقيقة المكروبات، وركن استخدام المضادات الحيوية، وركن نادي الجلدية، وكذلك ركن الجلسات العلمية التي تضم المواد العلمية والأبحاث الطبية.// انتهى //23:28ت م0314