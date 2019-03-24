الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسحقق المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا فوزًا على نظيره اللبناني بهدفين دون رد اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.وسجل هدفي المباراة كلًا من عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 30 وسعد السلولي في الدقيقة 93، وارتفع رصيد المنتخب الوطني لـ 6 نقاط في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن شقيقه الإماراتي المتصدر، بنفس الرصيد بعد فوزه في وقت سابق اليوم أمام المالديف بنتيجة 3-0ويواجه الأخضر الشاب شقيقه الإماراتي بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة.// انتهى //23:39ت م0317