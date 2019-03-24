الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسفقد الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر فرصة الفوز على نادي الشارقة الإماراتي بعدما تلقى الخسارة منه بنتيجة (26-29)، في المباراة التي جمعتهم اليوم ضمن أول جولات دور المجموعات الرئيس من البطولة الآسيوية الـ 21 للأندية أبطال الدوري، التي تحتضن منافساتها صالة نادي الكويت الكويتي.وعلى الرغم من فرض مضر لأفضليته في معظم فترات المباراة، وخصوصًا في الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا بفارق أربعة أهداف (14-10)، إلا أنه فقد السيطرة على مواصلة التقدم في ربع الساعة الأخير من المباراة، الذي شهد عودة الشارقة لأجواء المباراة وكسب نتيجتها.وسيخوض فريق مضر مباراته القادمة في الدور الرئيس من البطولة بجولته الثانية يوم الثلاثاء المقبل أمام نادي الجيش السوري، عند تمام الساعة 2:00 ظهرًا.// انتهى //23:40ت م0318