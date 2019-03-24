الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساستمتع أهالي وزوار المنطقة الشرقية بأجواء عائلية فريدة من نوعها خلال زيارتهم لفعالية "الطلعة الربيعية" التي تتضمن ممرات فنية، ومنصات تحدي، ومسرحًا فنيًا بمشاركة فرقة "فرانك سيناترا"، والتي تقام في بلازا الشاطئ الشمالي من كورنيش الدمام حتى 30 مارس الجاري، وذلك ضمن فعاليات "موسم الشرقية" الذي يهدف إلى إبراز المنطقة كوجهة سياحية مثالية ومفضلة لدى الكثير من العوائل والأفراد، لتميّزها بشواطئ خلابة، ووجهات بحرية جميلة، ومنتجعات هادئة، ومدن ترفيهية ممتعة.وتوافدت العائلات بكثرة لحضور العرض الموسيقي الذي تقدمه فرقة "سكاي لاين أوركيسترا"، حيث تحاكي الفرقة أداء الفنان الأمريكي فرانك سيناترا أحد أشهر فناني هوليوود.كما استمتع زوار "الطلعة الربيعية " برحلة شيقة وممتعة من خلال التجول بين الممرات الجميلة، والمتمثلة في ممر الزهور الراقصة تحت تأثير الموسيقى، وممر الأطفال الذي يحتوي على أركان للرسم الحر، والتي تعد أداة تواصل مهمة للحوار مع الطفل، بالإضافة إلى تخصيص ممر خاص بالدراجات الهوائية المطل على شاطئ الكورنيش، وممر الحلزونات الذي يحتوي على أشكال ذات ألوان جاذبة، وتشارك عدّة فرق فنية بالاستعراض أمام الحضور والسير بالآلات الموسيقية.ويخوض مرتادي "الطلعة الربيعية" تجربة التحدي في فعالية "زبلاين" وهي لعبة مشوقة تعتمد على الانزلاق بين برجين على مسافة 100 متر من علوٍ شاهق، وتضم اللعبة جانبًا آخر للقفز عبر الحبل للهبوط نحو الأرض، وكذلك تجربة السير على الشبك التي أثارت إعجاب الأطفال والكبار.// انتهى //23:43ت م0319