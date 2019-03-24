سكاكا 17 رجب 1440هـ الموافق 24 مارس 2019م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الجوف فعاليات متنوعة بمناسبة أسبوع البيئيه، ضمن برامج وفعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وذلك بمقر المعهد بالمنطقة.وبدأت الفعاليات بكلمة لمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيح، نوه فيها بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها، وكلمة لمدير المعهد المهندس عنيد بن عياط الرويلي، أكد فيها على أهمية التعاون معًا للمحافظة على البيئة.كما أقيمت الندوة المعدة بهذه المناسبة بعنوان سبل المحافظة على البيئة، ألقاها المهندس المعتصم المنديل، كما أقيمت فعاليات التشجير بمقر المعهد، وذلك بمشاركة جميع منسوبي المعهد من مدربين وإداريين ومتدربين، ثم بدأت فعالية حملة النظافة التي شارك فيها الجميع بمناسبة أسبوع البيئة.// انتهى //23:57ت م0320