المدينة المنورة 17 رجب 1440هـ الموافق 24 مارس 2019م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة خيبر يوم غد الاثنين فعاليات "مهرجان خيبر العطاء" .وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخيبر أحمد بن محمد الشملاني، أن فعاليات المهرجان الذي تستمر لمدة عشرة أيام يتخللها العديد من البرامج التدريبية والتثقفية والتوعوية والاجتماعية، حيث تم اعتماد "21" فعالية وبرنامجًا للمهرجان، تستهدف الأسرة وشباب المنطقة، لجلب الزوار للمواقع السياحية في المحافظة.وأشار الشملاني إلى أن من أبرز البرامج التي تستهدف الشباب هي دورتي مهارات التحرير الصحفي وأساسيات الفوتوشوب، فيما تستهدف الأسرة ببرنامج "اجتماع العائلة " وفرقة ترفيهية للطفل.‪ // انتهى //00:01ت م0321