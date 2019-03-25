القريات 17 رجب 1440هـ الموافق 24 مارس 2019م واسدشن مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أكاديمية كرة القدم للبراعم " أصحاب الهمم " بنادي الحي بثانوية غرناطة .واستمع الثبيتي لشرح عن الأكاديمية ، مؤكداً أن إقامة مثل هذه الأنشطة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا "أصحاب الهمم " تؤكد على دور أندية الحي الاجتماعية والرعاية التي يجب أن تقدم لجميع فئات المجتمع .وقدم مدير التعليم بمحافظة القريات شكره وتقديره لمدير النادي وفريق عمله وللمشرف على برنامج "أصحاب الهمم" بالقريات بريم الأشجعي وللمعلم والمدرب عمر الخثعمي, مشيدًا بدور أكاديميات كرة القدم في دعم الرياضة السعودية والمنتخبات الوطنية .كما حضر الدكتور الثبيتي نهائي بطولة البلايستيشن لأصحاب الهمم بنادي الحي بثانوية غرناطة بحضور مدير التعليم الأهلي والأجنبي ممثل أندية الحي محمد يوسف الهذلول .وفي الختام كرم الدكتور الثبيتي الفائزين بنهائي البطولة .// انتهى //00:01ت م0322