عام / مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين في اصطدام سفينتين شمال البيرو
الاثنين 1440/7/18 هـ الموافق 2019/03/25 م واس
ليما 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 30 آخرون إثر اصطدام بين سفينتين بنهر باخو واياغا بجهة لوريتو، الواقعة شمال شرق البيرو، وفق ما ذكره تقرير أولي للمركز الإقليمي لعمليات الطوارئ.
و أضاف المصدر ذاته، الذي تحدث عن فقدان شخصين آخرين، أن الحادث وقع أمس السبت ببلدة كايالبي بإقليم ألتو أمازوناس بلوريتو.
وأفاد المعهد البيروفي للدفاع المدني بأنه ينسق، من خلال المركز الوطني لعمليات الطوارئ مع السلطات المحلية بشأن هذا الحادث.
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