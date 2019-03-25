ليما 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسلقي شخصان مصرعهما وأصيب 30 آخرون إثر اصطدام بين سفينتين بنهر باخو واياغا بجهة لوريتو، الواقعة شمال شرق البيرو، وفق ما ذكره تقرير أولي للمركز الإقليمي لعمليات الطوارئ.و أضاف المصدر ذاته، الذي تحدث عن فقدان شخصين آخرين، أن الحادث وقع أمس السبت ببلدة كايالبي بإقليم ألتو أمازوناس بلوريتو.وأفاد المعهد البيروفي للدفاع المدني بأنه ينسق، من خلال المركز الوطني لعمليات الطوارئ مع السلطات المحلية بشأن هذا الحادث.// انتهى //02:06ت م0324