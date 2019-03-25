برلين 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأكد وزير الشؤون الخارجية الألماني هايكو ماس أن تحرير مدينة باغوز، آخر المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، يعد خطوة مهمة، إذ مكن من صد تنظيم داعش عسكريًا بحيث لم يعد له أي سيطرة على أي منطقة.وأضاف الوزير في بيان أن هذا لم يكن ممكنًا إلا من خلال التعاون الدولي غير المسبوق داخل التحالف ضد داعش، مشيرًا إلى أن الانخراط المدني و العسكري الوثيق كان العامل الفاصل في هذا النجاح المشترك.غير أنه عدّ التنظيم الإرهابي ما زال يمثل تهديدًا كبيرًا، متعهدًا بالاستمرار في الالتزام المشترك للتحالف الدولي ضد داعش.// انتهى //04:15ت م0326