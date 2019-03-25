سياسي / وزير الشؤون الخارجية الألماني : القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا تحقق بفضل التعاون الدولي
الاثنين 1440/7/18 هـ الموافق 2019/03/25 م واس
برلين 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس
أكد وزير الشؤون الخارجية الألماني هايكو ماس أن تحرير مدينة باغوز، آخر المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، يعد خطوة مهمة، إذ مكن من صد تنظيم داعش عسكريًا بحيث لم يعد له أي سيطرة على أي منطقة.
وأضاف الوزير في بيان أن هذا لم يكن ممكنًا إلا من خلال التعاون الدولي غير المسبوق داخل التحالف ضد داعش، مشيرًا إلى أن الانخراط المدني و العسكري الوثيق كان العامل الفاصل في هذا النجاح المشترك.
غير أنه عدّ التنظيم الإرهابي ما زال يمثل تهديدًا كبيرًا، متعهدًا بالاستمرار في الالتزام المشترك للتحالف الدولي ضد داعش.
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