الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يأمر بتعيين وترقية 42 قاضياً في ديوان المظالم والعدلخادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء قرغيزستان ورئيس مجلس الأمة الكويتيخادم الحرمين يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصلالقيادة تهنئ رئيس اليونان بذكرى الاستقلالولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالميولي العهد يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتيبرعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يفتتح مؤتمر «الأرشيفات العربية»فيصل بن بندر يخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة الفيصل.. الثلاثاء«التقاعد»: الاستغناء عن التقديم الورقي لخدمة «ضم الحكومي»إطلاق تحالف حفظ النعمة بالمنطقة الشرقيةفيصل بن سلمان يتفقد مهرجان الطرف التراثيتركي بن هذلول يطلع على مشروعات النقل بنجرانوزير الحرس يرعى مؤتمر «سلامة المرضى 2019»المفوض السامي لتحالف الحضارات يقدر جهود المملكة في الحوار بين الأديان ومكافحة الإرهاببعد هزيمة التنظيم الإرهابي في الباغوز «قسد» تتعهد بملاحقة خلاياه النائمةالأكراد يحذرون من خطر مسلحي داعش المعتقلينأبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في مقديشيوقيادات حوثية تتهاوى بقذائف مقاتلات التحالف446 قتيلاً ضحايا إعصار موزامبيقإسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة// يتبع //06:02ت م0003