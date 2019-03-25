عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/7/18 هـ الموافق 2019/03/25 م واس
الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يأمر بتعيين وترقية 42 قاضياً في ديوان المظالم والعدل
خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء قرغيزستان ورئيس مجلس الأمة الكويتي
خادم الحرمين يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل
القيادة تهنئ رئيس اليونان بذكرى الاستقلال
ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي
برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يفتتح مؤتمر «الأرشيفات العربية»
فيصل بن بندر يخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة الفيصل.. الثلاثاء
«التقاعد»: الاستغناء عن التقديم الورقي لخدمة «ضم الحكومي»
إطلاق تحالف حفظ النعمة بالمنطقة الشرقية
فيصل بن سلمان يتفقد مهرجان الطرف التراثي
تركي بن هذلول يطلع على مشروعات النقل بنجران
وزير الحرس يرعى مؤتمر «سلامة المرضى 2019»
المفوض السامي لتحالف الحضارات يقدر جهود المملكة في الحوار بين الأديان ومكافحة الإرهاب
بعد هزيمة التنظيم الإرهابي في الباغوز «قسد» تتعهد بملاحقة خلاياه النائمة
الأكراد يحذرون من خطر مسلحي داعش المعتقلين
أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو
قيادات حوثية تتهاوى بقذائف مقاتلات التحالف
446 قتيلاً ضحايا إعصار موزامبيق
إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة
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