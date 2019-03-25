وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاستعداد للمستقبل وتحدياته ) : جاءت الأوامر الملكية الأخيرة مجسدة لرؤية المملكة كما خطط لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتبنى مسؤولية تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإذا كان دعم الوزارات والجامعات بالمسؤولين، وتجديد الدماء في الأجهزة الحكومية، وتعزيزها بالكفاءات المؤهلة يعتبر هدفا دائما للقيادة السعودية، فإن تعيين محافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية، ونائب وزير تعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة، ومحافظة للهيئة العامة للتجارة الخارجية يعنى بما لا يدع مجالا للتساؤل أن المملكة ماضية في مشروعها التنموي والتعليمي والاقتصادي نحو ما خططت له رؤية 2030 بكل دقة وجدارة.وواصلت : فهد التعيينات تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لرؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي وفعال ومتسلح بأقصى درجات الكفاءة لمواجهة متطلبات العصر وتحديات الاقتصاد ومتطلبات المعرفة والتواصل مع العالم.// انتهى //06:02ت م0006