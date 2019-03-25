الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسغادر دولة السيد رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان أبيلغازييف محمد قالي دويشيكوييوج صباح اليوم المملكة بعد حضوره الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز الإبل.وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي، معالي وزير البيئة و المياه و الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي -الوزير المرافق-, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة , ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //08:47ت م0011