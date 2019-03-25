نجران 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واستشارك أمانة منطقة نجران بجناح خاص في معرض أسبوع البيئة تحت شعار " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا "، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمنتزه أبا الرشاش.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أنه تم تخصيص جناح ضمن المعرض المقام بمنتزه أبا الرشاش، يشتمل على عدد من صور الحدائق والمتنزهات داخل المدينة، وركن لتوزيع شتلات الأشجار المحلية على الزوار من إنتاج مشتل الأمانة بمشاركة رابطة نجران الخضراء، إضافةً إلى مشاركة الأمانة في مسيرة السيارات الخاصة بأسبوع البيئة والفعاليات المصاحبة، تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" الهادف لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والحد من التلوث البيئي.وأكد حرص الأمانة على المشاركة في الفعاليات والبرامج والأنشطة المجتمعية، ومنها أسبوع البيئة إدراكاً بأهميته وأثره على المجتمع والبيئة في إطار التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع للمحافظة على البيئة عن طريق غرس ورعاية الأشجار، وامتداداً للمشاركات والمبادرات التي تقدمها الأمانة في المهرجانات والفعاليات والأنشطة التي تقام بالمنطقة.// انتهى //08:48ت م0012