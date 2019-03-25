حائل 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في فعاليات اليوم العالمي للخدمات الاجتماعية 2019 بعنوان " تعزيز العلاقات الإنسانية " المقام في مستشفى الأمل للصحة النفسية بالمنطقة .وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح بن محمد العياد أن المشاركة تهدف إلى إبراز الدور الحقيقي للمهام المناطه بالخدمة الاجتماعية لإفراد المجتمع وتحفيز أقسام الخدمة الاجتماعية بالفرع للارتقاء بالخدمات المقدمة بما يعود بالنفع على المجتمع من خلال رفع مستوى الأداء بأقسام الخدمة الاجتماعية للرقي بالخدمة المقدمة للمستفيدين, مشيراً إلى أن كافة الجهات بالفرع شاركت بالأجنحة التعريفية والأنشطة والمنشورات التي تبرز المناسبة, مقدماً شكره وتقديره لجهود جميع المشاركين بفعاليات اليوم العالمي للخدمات الاجتماعية 2019 .// انتهــى //09:43ت م0016