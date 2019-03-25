أبها 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة أبها، ندوة علمية بعنوان: "نعمة الأمن والاستقرار"، وذلك في جامع الراجحي بأبها.وتناولت الندوة ــ التي قدمها كل من مدير إدارة الدعوة بفرع الوزارة الشيخ محمد بن حسن الشهري، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجاردة الشيخ حسين بن حامد العيسى، وأدارها الشيخ خالد بن محمد الرياعي ــ ضرورة الأمن وأثره في استقرار المجتمع الإسلامي، مشيرين إلى التأمل في كتاب الله، وذكر نعمة الأمن على أنه نعمة، وذكر الله في كتابه الكريم الخوف على سبيل النقمة.وأوضح المشاركون في الندوة أن الأمن يبعث الاطمئنان والاستقرار، محذرين من أساليب بعض الجماعات المتطرفة، ومن التأثر بها لدى عامة الناس، كما ينبغي على المسلم أن يرد كل ما فيه شبهة عن دينه ووطنه لأهل العلم، ولا يتبّع أهل الأهواء والفتن والأحزاب.وتأتي هذه الندوة ضمن الندوات والبرامج التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم، وتبيان أهمية نعمة الأمن والأمان على المجتمع والوطن.// انتهى //09:43ت م0017