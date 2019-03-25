القنفذة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واساحتفى فرع جامعة أم القرى بالقنفذة أمس بتخريج 1656 طالباً , وذلك في احتفال نظمته عمادة شؤون الطلاب, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، ومحافظ القنفذة فضا البقمي.وهنأ معالي مدير الجامعة الطلاب بمناسبة تخرجهم، حاثاً الخريجين بمتابعة علمهم والمساهمة في خدمة وطنهم وبنائه بإخلاص ، متمنيًا أن يكتمل بنيان الجامعة بما يلائم مجالاتها العلمية والبحثية والترفيهية لتصبح بيئة جاذبة للطلاب والطالبات تخدم أبناء المحافظة ومراكزها وقراها.وألقيت بهذه المناسبة كلمة للطلاب الخريجين ثمنوا خلالها دعم الحكومة الرشيدة وثقتها في رسم خطط التميز والنجاح لأبناء هذا الوطن ، منوهين بجهود معالي مدير الجامعة وعميد الكلية الجامعية بالقنفذة وعمداء الكليات في توفير البيئة العلمية المحفزة للطلاب.يُذكر أن الحفل شهد أداء أوبريت بعنوان "فرحة عمر" , وتكريماً للطلاب الخريجين.// انتهى //09:44ت م0018