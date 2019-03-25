جيزان 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأعلنت جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان اليوم ، عن بدء التسجيل في برنامج " تمكين " لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، وذلك ضمن البرامج التدريبية للجمعية.وأوضح رئيس الجمعية عبدالله حمزي أن الدورات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل ، تشمل دورات في التصميم الاحترافي بالفوتوشوب والمونتاج وتحرير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي ، والتسويق الالكتروني وتحديد فكرة المشروع ودراسة الجدوى للمشاريع ، وكيف تسوق نفسك لسوق العمل ، وذلك بمقر الجمعية بمركز وادي جازان ، داعيا الشباب والفتيات إلى التسجيل في الدورات عبر موقع الجمعية .وأشار إلى أهداف الجمعية في تنمية الشباب والفتيات وتقديم جيل واع ومتميز بفكره وعطائه المستمر وطموحه الريادي الكبير لخدمة الوطن ، من خلال برامج تشمل التدريب والتأهيل ، إلى جانب التوعية والتثقيف والتطوع وريادة الأعمال .// انتهى //09:47ت م0019