صامطة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غداً، دروساً علمية ضمن فعاليات الدورة العلمية الرابعة، وذلك بجامع الشيخ أحمد جابر بمدينة صامطة.وتتضمن الفعاليات، التي تستمر لمدة خمسة أيام، ثلاثة دروس علمية الأول بعنوان " شرح أصول السنة للأمام أحمد رحمه الله " يلقيه الشيخ محمد بن محمد عكور ، والثاني بعنوان " شرح الأربعين النووية " يلقيه الشيخ يحيى بن عبده طالبي، فيما يحمل الدرس الثالث عنوان " شرح نخبة الفكر " للشيخ عبدالله بن محمد نجمي .وتأتي الدورة العلمية ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .// انتهى //09:47ت م0020