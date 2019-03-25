رام الله 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأصيب عشرات الأسرى الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على سجن النقب، بينهم اثنان بحالة حرجة.وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، أن قوات الاحتلال اعتدت على الأسرى الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة العديد منهم وأن إدارة سجون الاحتلال نقلت سبعة أسرى إلى مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع، لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليهم بقوة في سجن النقب.وأشار إلى أن أسيرين وصفت حالتهما بالحرجة هما: إسلام يسري وشاحي، وعدي عادل سالم.// انتهى //09:54ت م0021