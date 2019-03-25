رام الله 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على أقوال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، إن القمة العربية الـ30، ستعقد في 31 مارس الجاري في تونس.وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رومانيا وهندوراس، بالتراجع عن نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب، إلى القدس المحتلة، والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.وأولت صحف الصباح اهتمامًا إصدار الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بيانا، نفى فيه أن يكون هناك قرار بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.ونشرت صحف هذا اليوم خبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مواطناً فلسطينيا من الضفة، بينهم أسرى محررون.وتابعت صحف الاثنين اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:10ت م0022