سيئول 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأعادت بيونغ يانغ موظفيها إلى مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين بعد بضعة أيام على انسحابها من هذه الهيئة في أعقاب فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وقالت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية في بيان إن "بعض الموظفين الكوريين الشماليين يعملون اعتباراً من اليوم في مكتب الارتباط المشترك بين الشمال والجنوب الذي افتتح في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية في سبتمبر وسط تقارب غير مسبوق في شبه الجزيرة الكورية".// انتهى //10:13ت م0023