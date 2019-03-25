الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، غداً , حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة الفيصل، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض .ويبلغ عدد خريجي جامعة الفيصل هذا العام 215 منهم 146 طالبة و 69 طالباً في كلية إدارة الأعمال، وتتواصل احتفالات التخرج يوم الأربعاء 20 رجب 1440 ، بتخريج 59 طالبة و58 طالباً من كلية الهندسة و العلوم, وكذلك يوم الأحد 24 رجب 1440 بتخريج 139 طالبة و83 طالباً من كلية الطب .وأعرب رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته الحفل ،مؤكدا أن الجامعة تفخر أن تزف للوطن 550 شاباً وشابة تسلحوا بالعلم والإيمان ليسهموا في إكمال البناء والتنمية، وتقديم كل ما يعود عليهم و على وطنهم بالفائدة وخدمة للدين ثم الملك والوطن.من جانبها أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، وكيلة جامعة الفيصل للتطوير والعلاقات الخارجية، عن فخرها واعتزازها بخريجو وخريجات الفيصل، متنمية لهم مستقبلا واعدا يستثمرون فيه ما اكتسبوه من علوم ومهارات مهنية وشخصية ذات مستوى عالمي، تؤهلهم ليكونوا في مصاف المشاركين برفعة الوطن وتقدمه، وتمنحهم تنافسية عالمية في المجالات المختلفة : الطب والهندسة والعلوم والأعمال.// انتهى //10:20ت م0024