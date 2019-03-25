نجران 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //10:21ت م0025