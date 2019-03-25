جدة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسيقيم منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الأدبي غداً, أمسية شعرية يشارك فيها كوكبة من الشعراء والشاعرات العرب يمثلون مدارس شعرية متنوعة, وذلك احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي للشعر.وتأتي مشاركة "عبقر" في هذه الاحتفالية, التي يصاحبها معرضاً تشكيلياً مصغراً للجنة الفنون البصرية بالنادي, دعماً للتنوع الشعري والحركة الشعرية، وإحياء للعلاقة بين الشعر والفنون الأدبية الأخرى، وإيماناً بأهمية الشعر ودوره في تنوير المجتمع.ودعا النادي المهتمين من المثقفين والمثقفات لحضور الأمسية وإثرائها بالمشاركات الشعرية.// انتهى //10:25ت م0027