أبها 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأعلنت صحة عسير عن البدء في تشغيل 4 مراكز صحية مناوبة في عدد من المحافظات والمراكز، لاستقبال الحالات الصحية الباردة، وتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المنطقة.وبينت صحة عسير أن المراكز المناوبة التي تم تشغيلها شملت: مركز صحي محايل، وبحر أبو سكينة، وقنا، وذلك للعمل حتى منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، بينما يواصل مركز صحي محايل العمل يومي الجمعة والسبت من الخامسة مساءً حتى الساعة 12 صباحاً .ويعمل مركز صحي طريب بالإضافة إلى تشغيل العيادات المستعجلة في مستشفى محايل العام خلال الفترة المسائية من الرابعة مساء إلى السابعة صباحاً، إلى جانب عملها في يومي الجمعة والسبت على مدار 24 ساعة.يذكر أن صحة عسير قامت خلال الأسابيع الماضية بتشغيل 8 مراكز مناوبة في مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الأولية للمستفيدين على مدار الساعة.// انتهى //10:25ت م0029