صامطة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسواصلت بلدية محافظة صامطة بمنطقة جازان جولاتها الرقابية المستمرة لمحال بيع الأطعمة والعصائر والبوفيهات، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أن عدد الجولات الرقابية الصحية على المطاعم والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية بلغ خلال شهر جمادى الآخرة الماضي 553 جولة صباحية ومسائية بالمحافظة والقرى والأحياء التابعة لها، حيث تم من خلالها إتلاف 1265 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر من الأسماك واللحوم والخضروات والفواكه والعصائر والمعلبات والحلويات والمكسرات، إلى جانب إغلاق 8 محلات مخالفة وتحرير 143 مخالفة، ومصادرة 21 عربة متنقلة مخالفة للباعة الجائلين.وأضاف المهندس الدغريري أن الفرق التفتيشية رصدت عدداً من الملاحظات التي شملت تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح، مؤكداً استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //11:05ت م0037