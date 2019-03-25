العارضة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم، فعاليات ملتقى التخصصات الأول لطلاب المرحلة الثانوية، الذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظة العارضة تحت عنوان " كيفية اختيار التخصص الجامعي "، وذلك بمقر بمدرسة العارضة الثانوية.وأوضح رئيس فريق العمل المنسق لهذا الملتقى ناصر سهلي، أن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، يشتمل على العديد من البرامج التعريفية بالتخصصات الجامعية، وورش العمل والمقابلات السريعة مع المختصين، الذي يهدف لمساعدة الطلاب على اختيار التخصص الجامعي، من خلال عدد من المحاور حول المبادئ الأساسية لاختيار التخصص الجامعي، وكيفية التعرف على الميول والقدرات الشخصية، وكيفية مطابقة التخصص مع الميول والقدرات من أجل اتخاذ القرار الصحيح، إلى جانب التعرف على أهم التخصصات الجامعية والفرق بينها.وبين سهلي أن الملتقى يأتي ضمن النوعية والتنموية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //11:16ت م0043