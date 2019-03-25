عنيزة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم أمس، الحفل الختامي لأسبوع البيئة، الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في مجمع عنيزة مول لمدة أربعة أيام تحت شعار " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".واطلع محافظ عنيزة على الأنشطة المقامة مثل العروض المسرحية والترفيهية، وركن الزراعة المعرض المصاحب وما يحوي مثل ركن الفن التشكيلي، والمشاتل، والوحدة البيطرية، والمحنطات، والأنشطة التفاعلية وجدول الاستزراع للطلاب.وأشار السليم إلى أن التنوع الذي قدمه مكتب الزراعة من خلال المعرض المصاحب، وتفعيل الاستزراع، ومشاركة الكثير من الجهات في هذا الأسبوع، يعد أمراً مشجعاً ومفخرة للجميع، متمنياً مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق الرسالة السامية.وشكر المحافظ مكتب الزراعة بعنيزة على جهده الكبير في الحفاظ على البيئة التي تعد واجب إنساني ووطني يتطلب تكاتف الجميع وتعاضدهم لتبقى بيئتنا ونطبق شعار الحملة على أرض الواقع حتى نعيش والأجيال القادمة برفاهية.// انتهى //11:18ت م0044