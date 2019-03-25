مكة المكرمة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسيفتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، غداً ، فعاليات "المؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات" الذي ينظمه قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" ، بمشاركة أكثر من 700 باحث ومتخصص في الرياضيات وعلومها من داخل وخارج المملكة .وأكد عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور علي المطرفي، أن الكلية أعدت ترتيباتها لاستضافة المؤتمر في نسخته السادسة، وسخرت كل الطاقات لإنجاح فعالياته التي ستستمر ثلاثة أيام، مثمناً دعم معالي مدير الجامعة ، وحرصه على تسخير إمكانات الجامعة ليحقق المؤتمر الغايات والأهداف المنشودة منه .من جانبه أوضح رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الدكتور عوض بن صالح المالكي، أن المؤتمر سيتناول كافة الموضوعات المتعلقة بتعليم وتعلم الرياضيات عبر عشر جلسات علمية إلى جانب خمس ورش عمل يبحث من خلالها المشاركين الجوانب التطبيقية والنظرية للرياضيات وعلومها، مشيدا بدور الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" في هذا الشأن.// انتهى //11:40ت م0046