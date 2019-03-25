القاهرة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واستوجه اليوم وفد جامعة الدول العربية إلى تونس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.وضم الوفد عدداً من الأمناء العامين المساعدين للجامعة العربية والسفراء ومندوبي الدول العربية بالجامعة وأعضاء الأمانة العامة والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الجامعة.ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة غداً الثلاثاء باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية بعد غد الاربعاء.ويعُقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس يليه اجتماع وزراء الخارجية يوم الجمعة .// انتهى //11:40ت م0048