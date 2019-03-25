الدمام 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسوفّرت اللجنة المنظمة لفعاليات "موسم الشرقية" بالتعاون مع هيئة النقل العام بالمنطقة الشرقية، خدمة النقل الترددي لمساعدة زوّار المهرجان على التنقل بين الفعاليات بكل يسر وسهولة عبر محطات متعددة ومسارات مخصصة.وأشارت اللجنة إلى أن زوّار المهرجان يستطيعون معرفة أماكن وقوف الحافلات عبر نسخ (الباركود) الخاص بالخدمة، الذي يظهر خريطة أماكن وقوف الحافلات وكيفية الوصول إليها والاستفادة من هذه الخدمة، مضيفة بأنه تم تأمين عدد من المتطوعين في جميع المواقع، الذين يقومون بالتعريف عن الخدمة للزوّار، وكيفية الاستفادة منها لتحقيق تجربة مفعمة بالتميز لزوّار موسم الشرقية.الجدير بالذكر أن "موسم الشرقية" يعد أول مواسم السعودية، لتوفير بيئة ترفيهية هادفة تستحضر عراقة الماضي واستشراف المستقبل، وإبراز المقومات السياحية المتميّزة، والمعالم التراثية العريقة، والصورة الجمالية الرائعة للمنطقة الشرقية، لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من داخل المملكة وخارجها.//انتهى//11:40ت م0049