بروكسل 18 رجب 1440هـ الموافق 25 مارس 2019م واسبدأت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن الأوروبية فيديريكا موغيريني ،اليوم، زيارة رسمية إلى باكستان تستغرق يومين.وقال بيان أوروبي نشر في بروكسل إنها ستشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي الرابع بين الاتحاد الأوروبي وباكستان ، إلى جانب نظيرها شاه محمود قريشي ، لمناقشة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وباكستان ، فضلاً عن التطورات الإقليمية.// انتهى //11:45ت م0050