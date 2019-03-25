بيروت 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسبدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بيروت اليوم، زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين .ووفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ، فمن المقرر أن يلتقي الرئيس عون خلال زيارته كبار المسؤولين الروس، وفي مقدمتهم الرئيس بوتين، وسيبحث معهم العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في الشرق الاوسط في ضوء المستجدات الأخيرة، والسعي إلى إيجاد حل لمسألة النازحين السوريين.// انتهى //13:03ت م0077