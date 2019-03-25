صامطة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسبدأت اليوم , فعاليات أسبوع البيئة بمركز السهي , الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أحد المسارحة ، تحت شعار "نحمي بيئتنا .. لرفاه مجتمعنا"، بحضور رئيس المركز مقعد بن محمد السبيعي ، وذلك بشاطئ المركز .وبدأت الفعاليات بغرس أول شجرة في الأسبوع إيذاناً ببدء حملة التشجير بشاطئ ومتنزهات وميادين المركز , التي ستنفذ بمشاركة أكثر من ٢٠٠ طالب ورائد نشاط وتتضمن العديد من الفعاليات ومنها " التشجير، ونظافة الشاطيء ، وإقامة مرسم حر ، وتوزيع الوجبات على حماة البيئة ، ومسيرة المشي على شاطيء البحر ، إلى جانب العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية والتوعوية داخل المدارس .ويهدف الأسبوع لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.// انتهى //13:07ت م0078