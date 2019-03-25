عام / أمير نجران بالإنابة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
الاثنين 1440/7/18 هـ الموافق 2019/03/25 م واس
نجران 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي.
وأطلع سموه على سير العمل في الفرع،مثمناَ جهود فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة وما يقدمه من أعمال في منطقة نجران ومحافظاتها .
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13:08ت م
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