نجران 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي.وأطلع سموه على سير العمل في الفرع،مثمناَ جهود فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة وما يقدمه من أعمال في منطقة نجران ومحافظاتها .// انتهى //13:08ت م0079