الدمام 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسكشفت جوازات المنطقة الشرقية عن دخول 721,518 ألف زائر للمنطقة منذ انطلاق فعاليات "موسم الشرقية" في 14 مارس الحالي الذي يعد أول مواسم السعودية الإحدى عشر، والتي تأتي ضمــن برنامــج جــودة الحياة 2020 م.وقد نجح "موسم الشرقية" حتى الآن في استقطاب أكثر من 1,5 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، للاستمتاع بالفعاليات الشيقة والمتنوعة في المواسم والتي اختيرت بدقة وعناية فائقة لتناسب جميع شرائح المجتمع، مما جعله محط أنظار الجميع.وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي أن زوّار المنطقة الشرقية مع بداية "موسم الشرقية" قدموا عبر منافذ المنطقة الشرقية البرية والجوية، مقسمة على منفذ جسر الملك فهد، ومنفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومنفذ الرقعي، ومنفذ البطحاء، ومنفذ الخفجي، ومنفذ مطار الأحساء.ونوه العقيد العتيبي إلى أن المنافذ التابعة لجوازات المنطقة قامت بوضع خطة تشغيلية للمنافذ لمواجهة الأعداد المتزايدة لموسم الشرقية, مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن التواجد الميداني لمديري المنافذ ومساعديهم، ودعم المناوبات لضمان فتح كافة المسارات والنوافذ والعمل على سرعة إنهاء إجراءات العابرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية، فضلًا عن الترحيب بالقادمين للمملكة، وتعريفهم بموسم الشرقية من خلال توزيع بطاقات تعريفيه تحمل شعار الجوازات وموسم الشرقية والكود الخاص بالتطبيق والموقع الإلكتروني لفعاليات "موسم الشرقية" ليتسنى لهم الاطلاع على كافة الفعاليات وزيارة ما يناسبهم منها .ويهدف "موسم الشرقية" إلى تطوير قطاع السياحة الداخلية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطـن، ويعد أكبر تظاهرة ثقافية وترفيهية وسياحية تشهدها المنطقة الشرقية.//انتهى//13:10ت م0080