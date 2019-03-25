مكة المكرمة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسدشّن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي اليوم، "مبادرة سلامة التمديدات الكهربائية" التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالمشاركة مع إحدى شركات الفحص والاختبار المعتمدة "خدمة سالم"، وتستمر لمدة ٢٥ يوماً وذلك بمقر الإدارة بمكة المكرمة.وتهدف المبادرة رفع الوعي الوقائي بأهمية سلامة التمديدات الكهربائية والوقوف على الملاحظات التي قد تتسبب في حوادث حريق بسبب سوء تنفيذ وتركيب تلك التمديدات، وعدم مطابقتها للمواصفات والجودة، كما تستهدف المبادرة عدد من المنشآت الصحية والمدارس ومباني إسكان المعتمرين والحجاج ومباني سكنية خاصة والميادين العامة وأعمدة الإنارة والمساجد والفنادق.ويشارك في المبادرة عدد من الجهات الحكومية إدارة التعليم، والشؤون الصحية، وإدارة الأوقاف والمساجد، وهيئة السياحة، وعدد من المتطوعين من جامعة أم القرى، وذلك في أعمال الفحص والاختبار تحت إشراف الشركة المعتمدة في هذا المجال لاكتساب المهارات اللازمة والإسهام في رفع توعية المستخدمين بالمخاطر الكهربائية وإثراء معلوماتهم.// انتهى //13:14ت م0083