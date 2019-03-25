الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأكدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط حزمة المشاريع الأربع الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أنها سترسم ملامح جديدة للعاصمة الحديثة وستغير وجه الرياض وتجعلها في مقدمة أفضل العواصم والمدن العالمية جاذبية للحياة.وقالت: عندما عرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - هذه المشاريع أمام الملك بكل تفاصليها التي أبهرت العالم، وأكد أن هذه المشاريع ستطبق في مدن المملكة المختلفة تباعًا، وأنها ستتيح لسكان الرياض وزائريها نمط حياة مثالي يحقق ركيزة أساسية تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها وهي جودة الحياة للمواطنين والمقيمين: فحديقة الملك سلمان تعد الأكبر في العالم , والمسار الرياضي (طريق الأمير محمد بن سلمان) سيكون له الأثر الكبير على نمط الحياة في الرياض حيث سيشتمل على ممرات لرياضة المشي والدرجات وركوب الخيل مما يعزز الجانب الصحي للمواطنين.وأضافت " فيما سيهدف مشروع الرياض الخضراء إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بـ 16 ضعفًا، كما أنه سيزيد نسبة المساحة الإجمالية الخضراء في العاصمة السعودية من 1.5% إلى 9% لتبلغ 541 كم مربع، في حين يأتي مشروع "الرياض آرت" لينقل الرياض وفنانيها إلى آفاق عالمية فريدة تدعم الإبداع والمبدعين، إذ سيتضمن تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من قبل فنانين سعوديين وعالميين أمام الجمهور في الرياض، ليحول العاصمة إلى "معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة"، كما أنه سيمثل المشروع الأكبر في الأماكن العامة في العالم.وأفادت الدكتورة آل مشيط أن من إيجابيات هذه المشاريع توفيرها 70 ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين في كافة القطاعات، سائلة المولى أن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .// انتهى //13:14ت م0084