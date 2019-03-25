الدمام 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسدشن رئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبد القادر المهيدب أمس، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان للعام 2019م، بعنوان "الأسنان صحة وجمال"، الذي تنظمه خدمات طب الأسنان بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مركز طب الأسنان التخصصي بمجمع الدمام الطبي، ويستمر لمدة أسبوع في مجمع الراشد بالخبر.وتهدف الفعالية التي ستقام في العديد من المنشآت التابعة للتجمع وبعض المراكز التجارية، إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي حول صحة الفم الأسنان وأهمية العناية بها والكشف المبكر عن الأمراض التي تصيبها، حيث تحتوي الفعالية الرئيسية على أكثر من 12 ركن توعوي، منها تخصصية مثل تقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين واللثة وأطفال الأسنان وذوي الاحتياجات الخاصة بجانب أركان خاصة بالصحة العامة ومنها البرنامج الوطني الوقائي والمبادرة الوطنية لمكافحة التسوس ومكافحة العدوى وكذلك ركن خاص للأطفال.وأوضحت استشارية تقويم الأسنان ونائبة مركز طب الأسنان التخصصي بمجمع الدمام الطبي الدكتورة بسمة المغلوث أن فعالية هذا العام تختلف عن سابقتها لتواجد ومشاركة جميع تخصصات طب الأسنان وبوجود أطباء استشاريين يقدمون كل الإجابات على التساؤلات المطروحة من الحضور، مبينة أن هذه الفعالية أيضاً وضع لها استبيان خاص لقياس مستوى الوعي لدى المواطنين قبل أن يبدؤون الجولة على أركان الفعالية وبعد أن ينتهون منها، وذلك بهدف معرفة مدى استفادته.// انتهى //13:16ت م0085