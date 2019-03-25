الكويت 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر20 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5565 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر171 مليون سهم تمت من خلال 5925 صفقة نقدية بقيمة 9ر35 مليون دينار كويتي (نحو 5ر118 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 4845 نقطة وبنسبة 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت نحو 85 مليون سهم تمت عبر 2974 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 5943 نقطة وبنسبة ارتفاع 39ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر86 مليون سهم تمت عبر 2951 صفقة بقيمة 5ر30 مليون دينار (نحو 6ر100 مليون دولار).// انتهى //13:17ت م0086