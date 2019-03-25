الباحة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسرعت حرم سمو أمير منطقة الباحة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز أمس، ملتقى المرأة الأول لرعاية وتنمية الأسرة، الذي نظمته لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة، وذلك بقاعة الاحتفالات في مركز الملك عبد العزيز الحضاري بمدينة الباحة.وتخلل الحفل المقام بهذه المناسبة كلمة لوكيلة الشؤون الطلابية بجامعة الباحة عضوة لجنة شؤون الأسرة الدكتورة ليلي الزهراني، رحبت فيها بالأميرة سارة والحاضرات، مقدمةً شكرها لسمو الأميرة على رعايتها الحفل، مبينةً أهداف ومهام لجنة شؤون الأسرة التي تتوافق مع رؤية 2030 للمملكة.بعد ذلك، ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد كلمة شكرت فيها رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الباحة على جهودهم في خدمة المرأة بالمنطقة، معلنةً عن افتتاح مكتب لجمعية مودة الخيرية التي تعنى بالحد من الطلاق وآثاره، وذلك بمقر المحكمة العامة بالباحة تحت قيادات نسائية.ثم توالت فقرات الحفل التي تضمنت مشاركات منوعة من جهات حكومية، ومؤسسات تعليمية تمثل جامعة الباحة، والشؤون الصحية، وإدارة التعليم، وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية، وشرطة المنطقة.وشهد الملتقى مناقشة عدة محاور تهتم بشؤون الأسرة، والرد على مداخلات وأسئلة صاحبة السمو الملكي حرم أمير منطقة الباحة والحاضرات، كما شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن قيادة المرأة للمركبات.وفي الختام قدمت الأميرة سارة بنت مساعد دروعًا تذكارية للمشاركات، وتسلمت سمو الأميرة درعًا تذكاريًا من أمينة اللجنة هدى الزهراني نيابة عن الرئيس والأعضاء.حضرت الملتقى عدة قيادات نسائية بالمنطقة، ومجموعة كبيرة من النساء اللاتي اكتظت بهن مقاعد المركز الحضاري بالباحة.// انتهى //13:21ت م0087