عام / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة تجدد الهجمات الإرهابية في أفغانستان
الاثنين 1440/7/18 هـ الموافق 2019/03/25 م واس
جدة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير المزدوج الذي وقع أمس الأول في معرض زراعي في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان, ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل ، بينهم مسؤول حكومي رفيع ، وإصابة أكثر من 30 مزارعاً وأفراداً من عائلاتهم .
وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن تجدد موجة العنف والإرهاب في أفغانستان هو أمر غير مقبول على الإطلاق ، وأن على المجتمع الدولي أن يمارس نفوذه من أجل وقف أعمال العنف والإرهاب هناك.
وأكد الأمين العام على أنه قد آن الأوان للقادة السياسيين الأفغان والقوى السياسية الأفغانية , أن يتخذوا خطوات حازمة وفقا لرغبة الشعب في تحقيق تسوية سياسية دائمة ، حيث تعد أمراً حتمياً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.
وأعرب العثيمين عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب أفغانستان على جميع من سقطوا ضحايا جراء أعمال التطرف العنيف والإرهاب.
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