جدة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير المزدوج الذي وقع أمس الأول في معرض زراعي في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان, ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل ، بينهم مسؤول حكومي رفيع ، وإصابة أكثر من 30 مزارعاً وأفراداً من عائلاتهم .وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن تجدد موجة العنف والإرهاب في أفغانستان هو أمر غير مقبول على الإطلاق ، وأن على المجتمع الدولي أن يمارس نفوذه من أجل وقف أعمال العنف والإرهاب هناك.وأكد الأمين العام على أنه قد آن الأوان للقادة السياسيين الأفغان والقوى السياسية الأفغانية , أن يتخذوا خطوات حازمة وفقا لرغبة الشعب في تحقيق تسوية سياسية دائمة ، حيث تعد أمراً حتمياً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.وأعرب العثيمين عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب أفغانستان على جميع من سقطوا ضحايا جراء أعمال التطرف العنيف والإرهاب.// انتهى //13:21ت م0088