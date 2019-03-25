اجتماعي / دار الملاحظة الاجتماعية بجازان تنظم برنامجًا عن الأمن الفكري
الاثنين 1440/7/18 هـ الموافق 2019/03/25 م واس
جيزان 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واس
نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بجازان اليوم ، برنامجاً تدريبياً بعنوان " الأمن الفكري " ، وذلك بمسرح الدار في مدينة جيزان .
وتضمن البرنامج الذي قدمه عبدالعزيز عكام ، العديد من المحاور التدريبية المتخصصة حول مفهوم الأمن الفكري وأنواعه ، وكذلك العلاقة بين الأمن والفكر ، ومكانة الأمن الفكري في ديننا ، وكيفية تحقيقه في مجتمعنا.
وتابع النزلاء عرضًا للتعريف بأنواع الأمن الفكري الذي يشمل الأمن الفكري الإلكتروني والنفسي والأسري والديني والاجتماعي ، فضلا عن اهتمام الدين الإسلامي بالأمن الفكري ، وأثره في تعزيز الأمن والاستقرار في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات ، والتأكيد على حرص الدولة - رعاها الله - لنشر ثقافة الأمن الفكري في جميع القطاعات .
من جانبه بين مدير دار الملاحظة الاجتماعية جمال بن مشعتر الراجحي أن الدار تسعى لتنظيم العديد من المحاضرات والبرامج التدريبية لإفادة النزلاء ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع .
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13:21ت م
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