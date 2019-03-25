جيزان 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسنظمت دار الملاحظة الاجتماعية بجازان اليوم ، برنامجاً تدريبياً بعنوان " الأمن الفكري " ، وذلك بمسرح الدار في مدينة جيزان .وتضمن البرنامج الذي قدمه عبدالعزيز عكام ، العديد من المحاور التدريبية المتخصصة حول مفهوم الأمن الفكري وأنواعه ، وكذلك العلاقة بين الأمن والفكر ، ومكانة الأمن الفكري في ديننا ، وكيفية تحقيقه في مجتمعنا.وتابع النزلاء عرضًا للتعريف بأنواع الأمن الفكري الذي يشمل الأمن الفكري الإلكتروني والنفسي والأسري والديني والاجتماعي ، فضلا عن اهتمام الدين الإسلامي بالأمن الفكري ، وأثره في تعزيز الأمن والاستقرار في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات ، والتأكيد على حرص الدولة - رعاها الله - لنشر ثقافة الأمن الفكري في جميع القطاعات .من جانبه بين مدير دار الملاحظة الاجتماعية جمال بن مشعتر الراجحي أن الدار تسعى لتنظيم العديد من المحاضرات والبرامج التدريبية لإفادة النزلاء ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع .‏‫ // انتهى //13:21ت م0089